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لطفي لبيب: القرآن الكريم سر عشقي للغة العربية

الخميس 03 أغسطس 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لطفي لبيب: القرآن الكريم سر عشقي للغة العربية



وكالات / سما /

كشف الفنان لطفي لبيب السبب الرئيسي وراء حبه وعشقه للغة العربية، قائلًا: "عندما التحقت بمعهد الفنون المسرحية وكان الراحل سعد أردش مدير المعهد، طلب مني قراءة القرآن الكريم لتقوية نطقي للغة العربية، وبدأتُ بالفعل في قراءة القرآن الكريم ومع مرور الوقت تحسَّن نطقي للغة العربية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية "cbc": "عشقت اللغة العربية بعد قراءتي للقرآن الكريم، لذلك أنا بشكر الراحل سعد أردش، والقرآن الكريم".

وعن فترة غيابه عن الفن الفترة الماضية، أرجع أسباب ذلك إلى إصابته بجلطة في المخ وتسببت في توقف ذراعه وقدمه، متابعًا: "في فترة من الفترات كنت أعمل من أجل الناس، وهذا كان سببًا في حب الناس لي وظهر هذا جليًّا عندما تعرضت للوعكة الصحية".

واختتم: "احترمت البيوت اللي دخلتها من خلال أعمالي الفنية، لذلك الناس احترمتني"، نافيًا صحة ما تردد عن اعتزاله الفن، قائلًا: "لم أعتزل الفن أو أبتعد عنه لكن الظروف الصحية هي التي منعتني من العمل الفترة الماضية".

#لطفي لبيب #القرآن الكريم #اللغة العربية

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