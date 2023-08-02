طرح فيلم "ع الزيرو" الأربعاء بالسينمات المصرية

وكالات / سما /

طرحت شركة العدل جروب، واستوديوهات ڤوكس، ذراع الإنتاج التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه، فيلم "ع الزيرو" بطولة النجمان محمد رمضان ونيللي كريم فى دور عرض السينمات المصرية اليوم الأربعاء، والذى ينافس بقوة فى موسم الصيف السينمائى، كما سيتم عرضه فى دول الخليج يوم 10 أغسطس الجاري.

وأعرب المنتج جمال العدل الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب مالتي ميديا، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد وذلك من خلال فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم.

وتابع جمال العدل: "فخور بهذه التجربة والتعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري وذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة ومختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم ومتميز على غرار الفيلم الجديد الذي أعتبره تجربة مميزة ومحترمة، مضيفاً: "أتمني أن ينال فيلم ع الزيرو أعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي".

وقالت دارين الخطيب، نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه: "يسعدنا إطلاق فيلم ع الزيرو، الذي يشكل باكورة أعمالنا في السينما المصرية ويسهم في ترسيخ التزامنا بإنتاج محتوى عربي مبتكر.

وتابعت دارين الخطيب: "وتحرص استوديوهات ڤوكس على إنتاج أفلام محلية أصيلة للجماهير، وتؤمن بأهمية الأفلام العربية لتنمية قطاع سينما مستدام.

وأضافت دارين الخطيب: "كما اننا نفتخر بالتعاون مع العدل جروب لتوفير هذا الفيلم المؤثر على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة، ولا شك بأنه سيلقى تفاعلاً واسعاً لدى عشاق السينما ويحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر نظراً لمستوى الإقبال العالي على الأفلام المصرية".

واحتفل النجوم محمد رمضان ومراد وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران، والمؤلف مدحت العدل والمنتج جمال العدل والمخرج ماندو العدل بالعرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص، مثل الفنان أحمد وفيق والفنان جمال سليمان، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقاً مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويضم الفيلم مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال. الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات ڤوكس.