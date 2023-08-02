راكون يقتحم مطار فلادلفيا ويثير حالة من الرعب بين المسافرين

وكالات / سما /

تسبب راكون فى حالة من الذعر داخل مطار فيلادلفيا الدولى، حيث ظهر الراكون فى منطقة استلام الأمتعة داخل المطار، ما تسبب فى صراخ الركاب ومحاولة الهروب بعيدًا بينما كان حيوان الراكون يتجول فى المنطقة.

وحاول الراكون الركض عكس حزام النقل والعودة خلف الحقائب، لكن حقيبة أوقفته عن سعيه وأعاقت طريقه، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

مسئولو المطار: الراكون من محمية جون هاينز الوطنية للحياة البرية

وقال مسئولو المطار إن حيوانات الراكون من محمية جون هاينز الوطنية للحياة البرية القريبة، ومن المعروف أنها تقوم بزيارة مركز العبور من وقت لآخر.

وقال مسئولو المطار فى بيان "من المرجح أن الراكون الذى يظهر فى الفيديو ضاع فى أحد أنفاق الأمتعة وكان يحاول الخروج"، وتابع البيان "المطار يعمل مع وزارة الزراعة الأمريكية للإمساك بالراكون".

وفى أكتوبر الماضى شق راكون طريقه إلى منطقة البيع بالمطار وتناول بعض الوجبات الخفيفة قبل أن يختفى.

شجاعة أم أمريكية تنقذ طفلتها من هجوم "راكون" مسعور أمام المنزل

وفى سياق آخر نجحت سيدة أمريكية فى إنقاذ طفلتها صاحبة الـ7 أعوام من هجوم راكون مسعور، فاجأها أمام باب المنزل فى مدينة كانتربرى بولاية كونيتيكت، حيث انتشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "People".

ورصدت كاميرات مراقبة أمام المنزل لقطات لهجوم الراكون الذى غرس مخالبه فى ساق الطفلة رايلى ماكنمارا وظل متعلقًا بها، لحظة مغادرة منزلها متوجهة إلى مدرستها، صباح الجمعة الماضى، وبينما كانت رايلى تكافح لتحرير ساقها من الحيوان دون جدوى وهى تصرخ من الرعب والألم ظهرت الأم التى سمعت صراخ ابنتها وركضت لمساعدتها.