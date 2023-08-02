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"حب من أول سرقة".. فتاة برازيلية تقع فى حب سارق هاتفها المحمول

الخميس 03 أغسطس 2023 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حب من أول سرقة".. فتاة برازيلية تقع فى حب سارق هاتفها المحمول



وكالات / سما /

فى قصة حب غريبة، كشفت فتاة برازيلية أنها وقعت في حب لص سطا عليها واستولى على هاتفها المحمول. وقالت الفتاة فى مقطع انتشر على موقع "تويتر"، "كنت أسير فى الشارع حيث أعيش، وللأسف تعرضت للسرقة، إلا أن ما حصل يعتبر طريقة شائعة فى البرازيل لتعبير الرجال عن مشاعر إعجابهم اتجاه الفتيات".

وحسب ما نشر موقع express قال اللص إنه تعرض لتغيير مفاجئ فى مشاعره، حيث كان يعانى من الوحدة ويفتقر لوجود امرأة فى حياته، وأضاف، "عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسى يا لها من امرأة سمراء جميلة، وندمت على سرقتها".

كان يعلم أنه كان عليه رؤيتها مرة أخرى وتعقبها باستخدام التفاصيل التى وجدها على هاتفها، لقد ظلوا معًا الآن لمدة عامين، مما يعنى أن هذه القصة لها نهاية سعيدة.

وفى حادثة مشابهة قبل عدة سنوات، كشفت مراسلة بلومبيرج كريستى سميث أنها استقالت من وظيفتها وطلقت من زوجها بعد أن وقعت فى حب فارما برو مارتن شكريلي، الذى تم القبض عليه بتهمة الاحتيال فى الأوراق المالية فى عام 2015.

#هاتف #الحب #سرقة #فتاة برازيلية #البرازيل

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