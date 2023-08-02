  1. الرئيسية
  2. الصحة

اكتشاف كبير يبشّر بالقضاء على فيروس كورونا للأبد

الخميس 03 أغسطس 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف كبير يبشّر بالقضاء على فيروس كورونا للأبد



وكالات / سما /

اكتشف العلماء أجساماً مضادة يمكنها تحييد جميع أنواع فيروس كوفيد 19 المعروفة تقريباً، ما يوفر الأمل في منع تفشي كورونا في المستقبل.

تم عزل الأجسام المضادة في البداية من دم مريض سارس متعافٍ، وحاصل على لقاح كورونا.


وقالت كلية الطب في سنغافورة، والتي قادت البحث، في بيان: "هذا المزيج الفريد من فيروس كورونا والتطعيم ولّد استجابة واسعة للغاية وقوية من الأجسام المضادة، وتستطيع إيقاف جميع الفيروسات التاجية ذات الصلة التي تم اختبارها".
تم الحصول على 6 أجسام مضادة يمكنها تحييد العديد من فيروسات كورونا، بما في ذلك المتغيرات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون وفيروس السارس الأصلي، والعديد من فيروسات كورونا الحيوانية الأخرى المنقولة من الخفافيش.


ويعمل الجسم المضاد الأقوى، المسمى E7، من خلال استهداف نقطة ضعف معينة في بروتين سبايك للفيروس، والذي يستخدمه لغزو الخلايا. ويبدو أن الجسم المضاد يمنع عملية تغيير الشكل التي يتطلبها الفيروس لإصابة الخلايا، والتسبب في المرض.


وقال المؤلف الأول الدكتور "شيا وان ني" إن القوة المعادلة واتساع نطاق الجسم المضاد E7 تجاوزت أي أجسام مضادة أخرى مرتبطة بفيروس سارس، والتي صادفناها. لقد حافظت على نشاطها حتى ضد أحدث متغيرات الفيروس الفرعية، بحسب موقع ميترو الإلكتروني.

#اكتشاف #كورونا #العلماء #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

هل أرسلت الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لقطر بسبب تشغيل المولد الرابع بغزة؟

الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

ضابط لبناني زرعته "إسرائيل" في معاقل "حزب الله": "عصروني وألقوا بي بسلة القمامة"

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يبحث مع ميقاتي أحداث مخيم عين الحلوة

مشعل: فشل المصالحة الصراع على الحكم وتقسيم "الكيكة"

64cb49c54c59b772aa170d18

هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

image_processing20230802-713924-hnrlss

الشيخ يطلع وفداً أمريكياً على آخر المستجدات السياسية: "إسرائيل" لم تلتزم بمخرجات العقبة وشرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية