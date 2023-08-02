سناب شات تعلن عن برنامج مكافآت لمنشئى المحتوى تصل إلى 7200 دولار

وكالات / سما /

أعلن Snapchat عن برنامج مكافآت جديد لمنشئي Snap AR المقيمين في الهند، ستكافئ هذه المبادرة، المسماة "Lens Creator Rewards"، المبدعين الهنود الذين يستخدمون منصة Snap AR لإنشاء فلاتر وتجارب أخرى من الواقع المعزز (AR)، والتي يتم تقديمها بعد ذلك للاستخدام لمستخدمي Snapchat العالميين.

وأطلق Snapchat بنشاط ميزات واستراتيجيات تفاعل جديدة في الآونة الأخيرة، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات قريبة من 1.13 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

وفي إطار البرنامج، يمكن لمنشئ المحتوي أن يربح مكافآت تصل إلى 7200 دولار كل شهر إذا ظهرت عدسته كأفضل أداء في الهند والمكسيك والولايات المتحدة، برنامج المكافآت مفتوح لأعضاء مجتمع Lens Studio الجدد والحاليين من حوالي 40 دولة بما في ذلك الهند، وفقاً لموقع gadgets360.

وعند الإعلان عن هذه المبادرة في الهند، قالت Snapchat إنها لا تزال تشهد "ظهورًا رائعًا لمنشئي الواقع المعزز من مختلف أنحاء البلاد".

وقال جوزيف داركو، الرئيس العالمي لعلاقات مطوري الواقع المعزز في Snap Inc، في بيان صحفي رسمي: "نحن ملتزمون بمكافأة القيمة التي يجلبها منشئو الواقع المعزز للمنصة من خلال برنامج Lens Creator Rewards الجديد".

وتم إطلاق Snapchat في سبتمبر 2011، وسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة الصور والمحتوى النصي الذي سيختفي بعد 24 ساعة، لاحقًا وسعت المنصة ميزاتها لتشمل المكالمات الصوتية والمرئية أيضًا.

وفي يناير 2015، أطلقت المنصة ميزة Lenses الخاصة بها، والتي جلبت مرشحات للمستخدمين لتجربتها، حيث يريد Snapchat الآن تحفيز منشئي المرشحات الفيروسية بهذه المبادرة.

وبلغت عائدات Snapchat للربع المنتهي في 30 يونيو 1.07 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.05 مليار دولار، كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا للتطبيق بنسبة 14 % على أساس سنوي إلى 397 مليونًا في الربع الثاني.