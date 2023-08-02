رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، وهآرتس، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الحريديون والمستوطنون ينتصرون على إسرائيل

- للمرة الأولى سيستمع قضاة المحكمة العليا لـ15 التماسا ضد إلغاء سبب المعقولية

- المعركة على خيمة حزب الله

- إيران تكشف عن سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

- قلق أميركي من تأثر الجيش الإسرائيلي بالإجراءات القضائية

- نتنياهو يجتمع باللجنة الفرعية المكلفة بمحاربة الجريمة في الوسط العربي

* "يديعوت أحرنوت":

- بنك إسرائيل يرفع مستوى المخاطر على النظام المالي

- أزمة تعيين مدراء عامين لدى الشركات العامة في إسرائيل

- المحكمة العليا ترفض التماسا ضد مستوطنة "حوميش"

- الكنيست ستقر قانونا أساسا يعفي من الخدمة العسكرية

- بن غفير يهاجم قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية "ماحاش"

- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية

* "معاريف":

- فرنسا تحاول التوسط بين إسرائيل و"حزب الله"

- 54 إسرائيليا يجمدون تطوعهم في الشرطة

- الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

- "العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"