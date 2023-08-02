  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 03 أغسطس 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، وهآرتس، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الحريديون والمستوطنون ينتصرون على إسرائيل

- للمرة الأولى سيستمع قضاة المحكمة العليا لـ15 التماسا ضد إلغاء سبب المعقولية

- المعركة على خيمة حزب الله

- إيران تكشف عن سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

- قلق أميركي من تأثر الجيش الإسرائيلي بالإجراءات القضائية

- نتنياهو يجتمع باللجنة الفرعية المكلفة بمحاربة الجريمة في الوسط العربي

* "يديعوت أحرنوت":

- بنك إسرائيل يرفع مستوى المخاطر على النظام المالي

- أزمة تعيين مدراء عامين لدى الشركات العامة في إسرائيل

- المحكمة العليا ترفض التماسا ضد مستوطنة "حوميش"

- الكنيست ستقر قانونا أساسا يعفي من الخدمة العسكرية

- بن غفير يهاجم قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية "ماحاش"

- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية

* "معاريف":

- فرنسا تحاول التوسط بين إسرائيل و"حزب الله"

- 54 إسرائيليا يجمدون تطوعهم في الشرطة

- الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

- "العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

هل أرسلت الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لقطر بسبب تشغيل المولد الرابع بغزة؟

الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

ضابط لبناني زرعته "إسرائيل" في معاقل "حزب الله": "عصروني وألقوا بي بسلة القمامة"

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يبحث مع ميقاتي أحداث مخيم عين الحلوة

مشعل: فشل المصالحة الصراع على الحكم وتقسيم "الكيكة"

64cb49c54c59b772aa170d18

هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

image_processing20230802-713924-hnrlss

الشيخ يطلع وفداً أمريكياً على آخر المستجدات السياسية: "إسرائيل" لم تلتزم بمخرجات العقبة وشرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية