فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، وهآرتس، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- الحريديون والمستوطنون ينتصرون على إسرائيل
- للمرة الأولى سيستمع قضاة المحكمة العليا لـ15 التماسا ضد إلغاء سبب المعقولية
- المعركة على خيمة حزب الله
- إيران تكشف عن سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر
- قلق أميركي من تأثر الجيش الإسرائيلي بالإجراءات القضائية
- نتنياهو يجتمع باللجنة الفرعية المكلفة بمحاربة الجريمة في الوسط العربي
* "يديعوت أحرنوت":
- بنك إسرائيل يرفع مستوى المخاطر على النظام المالي
- أزمة تعيين مدراء عامين لدى الشركات العامة في إسرائيل
- المحكمة العليا ترفض التماسا ضد مستوطنة "حوميش"
- الكنيست ستقر قانونا أساسا يعفي من الخدمة العسكرية
- بن غفير يهاجم قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية "ماحاش"
- مئات الأطباء يعتزمون مغادرة إسرائيل احتجاجاً على التعديلات القضائية
* "معاريف":
- فرنسا تحاول التوسط بين إسرائيل و"حزب الله"
- 54 إسرائيليا يجمدون تطوعهم في الشرطة
- الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة
- "العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"