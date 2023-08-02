هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

القدس المحتلة / سما /

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "حزب الله" اللبناني من "ارتكاب الأخطاء"، مؤكدا أن جيش بلاده "قوي ومستعد لأي سيناريو".

خلال جولة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الإسرائيلي: "اليوم أقوم بجولة في حدود لبنان. في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد".

وأضاف: "في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار، وأعتقد أننا جميعا نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمركم إيران وحزب الله وتفكككم، نحن نمد أيدينا من أجل السلام".

وتابع: "لتكن الأمور واضحة، أقول لأعدائنا على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة لحزب الله ألا يرتكب أخطاء، الجيش الإسرائيلي قوي للغاية، ونحن مستعدون وجاهزون لأي سيناريو، علاوة على ذلك، سنحرص على الحفاظ على سيادتنا وسلامة مواطنينا".