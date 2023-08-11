اتحاد كرة القدم يؤجل مباريات كأس غزة لسبب واحد

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل مباريات دور الـ8 من كأس غزة بعدما انتهت منافسات دور الـ16 والتي كان مقرر انطلاقها الأسبوع المقبل قبل انطلاق بطولة دوري الممتازة والأولى.

وقال اتحاد الكرة إن سبب تأجيل مباريات دور الثمانية جاء بناءً على اقتراب موعد انطلاق بطولة الدوري العام على أن يتم استئنافها بعد نهاية منافسات الدوري بدرجاته المختلفة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.

مواجهات دور الـ8 من كأس غزة

شباب جباليا × اتحاد خانيونس

أهلي النصيرات × الشجاعية

اتحاد بيت حانون × شباب رفح

خدمات الشاطئ × الصداقة

مواجهات نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 1 × الفائز من مباراة رقم 2

الفائز من مباراة رقم 3 × الفائز من مباراة رقم 4