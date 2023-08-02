مواجهات ساخنة في ربع ونصف نهائي كأس غزة

غزة / سما /

يترقب عشاق كرة القدم في غزة أحداث منافسات كأس غزة التي وصلت إلى ختام دور الـ16 بمواجهات ساخنة في ربع النهائي الذي سيقام الأسبوع المقبل.

وفي الجهة اليمنى من القرعة يلتقي شباب جباليا مع اتحاد خانيونس في المواجهة الأولى التي سيكون فيها الفريقين في اختبار حقيقي وقوي للوصول لنصف نهائي قد يساعدهما في تحقيق إنجاز لأول مرة في تاريخهما.

وفي المواجهة الثانية يلتقي اتحاد الشجاعية في مواجهة سهلة على الورق، لكنها على الميدان تبدو صعبة مع أهلي النصيرات الذي حقق مفاجأة إقصاء الهلال من دور الـ16 بركلات الترجيح بقيادة المدرب نادر النمس الذي دائماً ما يحقق نتائج لافتة في بطولة الكأس.

وتبدو الجهة اليسرى من القرعة أكثر إثارة إذ يلتقي اتحاد بيت حانون مع شباب رفح في مواجهة صعبة للفريقين خاصة لشباب رفح الذي يسعى للحفاظ على لقب الكأس رغم تأهله بصعوبة كبيرة أمام الأهلي، فيما سيحاول بيت حانون تحقيق إنجاز الوصول لنصف النهائي بعد فوزه على خدمات خانيونس بهدف نظيف.

وستكون جماهير الكرة في غزة على موعد مع ديربي مبكر بين الصداقة وخدمات الشاطئ، بعد أن حقق البحرية الوصول لهذا الدور بإقصاء خدمات رفح، فيما ستكون المواجهة اول اختبار حقيقي لفريق الصداقة الذي تأهل بصعوبة على حساب المجمع الإسلامي بهدف نظيف.

مواجهات دور الـ8 من كأس غزة

شباب جباليا × اتحاد خانيونس

أهلي النصيرات × الشجاعية

اتحاد بيت حانون × شباب رفح

خدمات الشاطئ × الصداقة

مواجهات نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 1 × الفائز من مباراة رقم 2

الفائز من مباراة رقم 3 × الفائز من مباراة رقم 4