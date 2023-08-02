نادي سلوان يستنكر منع فعالية "تكريم طلبة التوجيهي" في القدس

القدس المحتلة / سما /

قال الناطق الاعلامي لنادي سلوان أحمد جلاجل ان منع الاحتفال الخاص بتكريم أبناء القدس الناجحين في الثانوية العامة"التوجيهي"،يعكس إفلاس حقيقي لحكومة الاحتلال ولوزير امنها القومي إيتمار بن غفير، بحجج واهية، لتغطية فشلهم واظهار بأن لهم سيادة على القدس.

وأضاف جلاجل ان هذه الاجراءات لن تثنينا عن مواصلة العمل بكل الطرق القانونية، واجراءات الاحتلال لن تستمر لاننا اصحاب حق وسنواصل نشاطاتنا فيما يخدم بلدة سلوان

وقال مسؤول الإعلام جلاجل ان قوات كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال قامت بتعليق امر منع اقامة الفعالية على ابواب النادي ومنعت الاقتراب منه.

كما اعتقلت رئيس النادي احمد الغول، واستدعت عضو الهيئة الإدارية محمد العباسي، وبعد التحقيق معهما سلمتهما قرار منع الفعالية.

ولفت جلاجل أن رئيس النادي لم يوقع على قرار منع الفعالية، وخلال ذلك اقتحمت القوات مقر النادي وعلقت قرار المنع على أبوابه.

ومنعت سلطات الاحتلال فعالية لتكريم طلبة التوجيهي بحجة تنظيمها من السلطة الفلسطينية.