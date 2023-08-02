مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك

وكالات / سما /

أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل الزمالك وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء: "أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح فليتفضل".

وأضاف: "الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن أنا خارج المشهد أنا مشجع درجة ثالثة وستجدني في المدرج".

وأردف: "أقول أمام مصر كلها أنا خارج المشهد يا ممدوح يا عباس ارفع الحجز".

وتابع: "أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك وهو أقر في عام 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه".

وأوضح: "سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب الرئيس لكنه رحل لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة".

وأتم مرتضى تصريحاته: "أقول لممدوح عباس الأزمة بيننا انتهت".

تاريخ مرتضى منصور داخل نادي الزمالك

دخل مرتضى منصور الزمالك لأول مرة كعضو مجلس إدارة في عام 1992، وبعد ذلك بأربع سنوات أصبح نائبا للرئيس كمال درويش آنذاك.

في عام 2005 أصبح مرتضى رئيسا للزمالك لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه في سباق الانتخابات على كمال درويش نفسه.

في ديسمبر 2005 تم حل مجلس إدارة الزمالك من قبل وزير الرياضة وابتعد مرتضى منصور عن المشهد حتى عام 2009.

في عام 2009 خسر مرتضى منصور سباق الانتخابات الرئاسية في القلعة البيضاء أمام ممدوح عباس.

عاد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك في عام 2014 حينما تغلب في سباق الانتخابات مرة أخرى على حساب كمال درويش.

في عام 2017 فاز مرتضى منصور بفترة رئاسية جديدة عقب تغلبه في السباق على أحمد سليمان.

في عام 2020، تم حل المجلس مرة أخرى من قبل اللجنة الأولمبية المصرية بسبب شكاوى محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى.

تولى رئاسة الزمالك لجنة مؤقتة إلى أن عاد منصور لمقعد الرئيس مرة أخرى في نوفمبر من عام 2021 لحين إجراء انتخابات جديدة.

في فبراير 2022 فاز مرتضى منصور بالانتخابات على حساب أحمد سليمان مجددا.

ظل مرتضى في مقعده إلى أن قررت المحكمة الإدارية العليا في يوليو الماضي الطعن المقدم منه ضد قرار عزله من رئاسة الزمالك.

أقرت المحكمة الحكم الصادر من قبل هيئة مفوضي الدولة بعزل مرتضى من منصبه وإلزام مجلس الإدارة بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية لفتح باب الانتخابات في أقرب وقت.