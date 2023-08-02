  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أنشيلوتي : أردا جولر كائن فضائي!

الخميس 03 أغسطس 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي : أردا جولر كائن فضائي!



وكالات / سما /

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن لاعبه الشاب التركي أردا جولر “كائن فضائي” بالنظر إلى ما يقدمه بهذا السن الصغير مع الفريق.

وتعاقد ريال مدريد مع أردا جولر ابن 17 عاماً هذا الصيف ليكون أحد اللاعبين الذين سيحصلوا على فرصة كبيرة مع المرينجي في المستقبل القريب كما هو الحال مع البرازيلي إندريك.

ولكن تعرض المراهق التركي للإصابة خلال استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، وسيغيب عن الملاعب قرابة الشهر.

وسئل كارلو أنشيلوتي عن قرار اعتزال أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، جيانلويجي بوفون، عقب انتهاء مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس الإيطالي الودية التي انتهت بخسارة الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلاً “ذكرياتي مع بوفون؟ الذكريات كثيرة. أتذكره عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وكان يبدو كأنه كائن فضائي، أداء كبير من حارس ناشئ وقتها”.

وأضاف “هذا الأمر يشبه إلى حدٍ ما أردا جولر، يبدو لي كأنه كائن فضائي مثلما حدث مع بوفون”.

#أنشيلوتي #أردا جولر #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

هل أرسلت الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لقطر بسبب تشغيل المولد الرابع بغزة؟

الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

ضابط لبناني زرعته "إسرائيل" في معاقل "حزب الله": "عصروني وألقوا بي بسلة القمامة"

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

مشعل: فشل المصالحة الصراع على الحكم وتقسيم "الكيكة"

64cb49c54c59b772aa170d18

هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

image_processing20230802-713924-hnrlss

الشيخ يطلع وفداً أمريكياً على آخر المستجدات السياسية: "إسرائيل" لم تلتزم بمخرجات العقبة وشرم الشيخ

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية