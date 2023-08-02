أنشيلوتي : أردا جولر كائن فضائي!

وكالات / سما /

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن لاعبه الشاب التركي أردا جولر “كائن فضائي” بالنظر إلى ما يقدمه بهذا السن الصغير مع الفريق.

وتعاقد ريال مدريد مع أردا جولر ابن 17 عاماً هذا الصيف ليكون أحد اللاعبين الذين سيحصلوا على فرصة كبيرة مع المرينجي في المستقبل القريب كما هو الحال مع البرازيلي إندريك.

ولكن تعرض المراهق التركي للإصابة خلال استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، وسيغيب عن الملاعب قرابة الشهر.

وسئل كارلو أنشيلوتي عن قرار اعتزال أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، جيانلويجي بوفون، عقب انتهاء مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس الإيطالي الودية التي انتهت بخسارة الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف قائلاً “ذكرياتي مع بوفون؟ الذكريات كثيرة. أتذكره عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وكان يبدو كأنه كائن فضائي، أداء كبير من حارس ناشئ وقتها”.

وأضاف “هذا الأمر يشبه إلى حدٍ ما أردا جولر، يبدو لي كأنه كائن فضائي مثلما حدث مع بوفون”.