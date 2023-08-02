تفاصيل عرض النصر لضم لونجليه من برشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية النقاب عن تفاصيل عرض نادي النصر السعودي للحصول على خدمات المدافع الفرنسي، كليمو لونجليه، من نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح البارسا الباب للتفاوض مع العالمي من أجل الحصول على توقيع لونجليه، الذي يخرج من خطط المدرب تشافي هيرنانديز في الكامب نو بالفترة المقبلة، ولا يمانع النادي فكرة التنازل عن المدة المتبقية في عقده.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن النادي السعودي على استعداد لضم لونجليه مقابل 15 مليون يورو، مشيرةً إلى أن النادي تحرك بالفعل وتفاوض مع البارسا ومع مدافع إشبيلية السابق.

وعرض النصر على لونجليه عقداً مدته ثلاثة سنوات، يبقى بموجبه مع الفريق حتى يونيو 2026، مع حصوله على نفس الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة خلال الفترة الحالية.

وكان لونجليه قد لعب بعيداً عن برشلونة في الموسم الماضي، حيث تقمص ألوان فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنظام الإعارة، لكن يبدو أن وجهته قد تتغير ويذهب للنصر لمرافقة النجم السابق لريال مدريد، كريستيانو رونالدو.