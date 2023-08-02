  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم لونجليه من برشلونة

الخميس 03 أغسطس 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عرض النصر لضم لونجليه من برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية النقاب عن تفاصيل عرض نادي النصر السعودي للحصول على خدمات المدافع الفرنسي، كليمو لونجليه، من نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح البارسا الباب للتفاوض مع العالمي من أجل الحصول على توقيع لونجليه، الذي يخرج من خطط المدرب تشافي هيرنانديز في الكامب نو بالفترة المقبلة، ولا يمانع النادي فكرة التنازل عن المدة المتبقية في عقده.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن النادي السعودي على استعداد لضم لونجليه مقابل 15 مليون يورو، مشيرةً إلى أن النادي تحرك بالفعل وتفاوض مع البارسا ومع مدافع إشبيلية السابق.

وعرض النصر على لونجليه عقداً مدته ثلاثة سنوات، يبقى بموجبه مع الفريق حتى يونيو 2026، مع حصوله على نفس الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة خلال الفترة الحالية.

وكان لونجليه قد لعب بعيداً عن برشلونة في الموسم الماضي، حيث تقمص ألوان فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنظام الإعارة، لكن يبدو أن وجهته قد تتغير ويذهب للنصر لمرافقة النجم السابق لريال مدريد، كريستيانو رونالدو.

#كليمو لونجليه #برشلونة #النصر السعودي

الأكثر قراءة اليوم

هل أرسلت الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لقطر بسبب تشغيل المولد الرابع بغزة؟

الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وفصل الكهرباء عن الضفة

ضابط لبناني زرعته "إسرائيل" في معاقل "حزب الله": "عصروني وألقوا بي بسلة القمامة"

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

مشعل: فشل المصالحة الصراع على الحكم وتقسيم "الكيكة"

64cb49c54c59b772aa170d18

هرتسوغ على الحدود الشمالية يوجه رسالة مصورة لـ"حزب الله" والشعب اللبناني

صحيفة أمريكية تكشف عن مطالب السعودية من "إسرائيل" مقابل التطبيع ..

image_processing20230802-713924-hnrlss

الشيخ يطلع وفداً أمريكياً على آخر المستجدات السياسية: "إسرائيل" لم تلتزم بمخرجات العقبة وشرم الشيخ

"العليا الإسرائيلية" ترفض إخلاء "حومش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية