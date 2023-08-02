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يوفنتوس يُمطر شباك ريال مدريد في لقاءٍ تحضيري مُثير.. فيديو - سما الإخبارية

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يوفنتوس يُمطر شباك ريال مدريد في لقاءٍ تحضيري مُثير.. فيديو

الخميس 03 أغسطس 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يُمطر شباك ريال مدريد في لقاءٍ تحضيري مُثير.. فيديو



وكالات / سما /

تمكن فريقه يوفنتوس من تحقيق فوزٍ مُهم على ريال مدريد بنتيجة 3-1 في لقاء ودي تحضيري للموسم الجديد.

وكانت المُباراة التي أقيمت في ملعب كامبنج وورلد في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية قد بدأ التسجيل فيها سريعاً عن طريق النجم الإيطالي مويس كين في الدقيقة الأولى.

وجاء الهدف بعد استخلاص الكرة بالقرب من مناطق الخطر المدريدية، تبادل لاعبو يوفنتوس بعدها التمريرات القصيرة المُتقنة، لتصل الهجمة في النهاية لمويس كين الذي أسكن الكرة الشباك مُتوجاً مجهود زملائه.

 
 

 

ونجح الوافد الجديد لقلعة البيانكونيري اللاعب الدولي الأمريكي تيموثي ويا في تسجيل أول أهدافه مع اليوفي وثاني أهداف فريقه هذا الصباح في الدقيقة 20 من اللقاء لتُصبح الأمور أكثر صعوبة على كتيبة المُدرب كارلو أنشيلوتي.

وجاء الهدف بعد لعبة من فيديريكو كييزا وصلت فيها الكرة للنجم وستون مكيني الذي أرسلها أرضية عرضية لمواطنه ويا فأسكنها الشباك بمهارة كبيرة.

 

وقلص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بهدفٍ لصالح الميرنجي في الدقيقة 38 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد انطلاقة شديدة الروعة من النجم البرازيلي استخدم فيها سرعته المُبهرة قبل أن يُتوج مجهوده بلمسةٍ أخيرةٍ مُتقنة غالط بها تشيزني.

 

وأكمل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الثلاثية في الدقيقة 90+5 بعد مُتابعته لكرة داخل منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

 

يُذكر أن هذه هي المُباراة الأخيرة لريال مدريد قبل بداية مشواره في الدوري الإسباني من مُباراة أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس يوم 12 أغسطس الجاري.

كما تُعد مُباراة اليوم هي اللقاء التحضيري الأخير أيضاً ليوفنتوس قبل بداية موسم الدوري الإيطالي حينما يلعبون على أرض ملعب فريولي ضد أودينيزي يوم 20 أغسطس الجاري.

#ريال مدريد #يوفنتوس

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