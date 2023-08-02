رام الله / سما /

تصدرت تصريحات الرئيس محمود عباس خلال لقائه نظيره القبرصي في مقر الرئاسة عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، إذ أكد خلالها ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: على المجتمع الدولي وقف تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون

- كريستودوليدس يشدد على موقف بلاده الداعم للسلام على أساس حل الدولتين

- إصابات واعتقالات وإغلاق حواجز والاحتلال يخطر بهدم منزل في الضفة

- وزير إسرائيلي يطالب بـ"ضم" الضفة و"العليا" ترد التماسا لإزالة بؤرة "حوميش" الاستيطانية

- رحيل الشاعر والباحث زكريا محمد

- الحكومة توقع عقد إنشاء صوامع القمح

- الزق: حرمان شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية سيؤدي به إلى انتفاضة على "حماس"

- متطوعون يجمدون خدمتهم في الشرطة الإسرائيلية

- استشهد فيه 3 أطفال: تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة في 2014

* "القدس":

- الكنيست تشرعن قوانين لضم الضفة الغربية

- الرئيس: على المجتمع الدولي وقف تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون

- "العليا" الإسرائيلية ترد التماسا يطالب بإزالة بؤرة "حوميش" الاستيطانية

- استشهد فيه 3 أطفال: تحقيق بضلوع شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة

- منع احتفال تكريم الناجحين بامتحان التوجيهي في نادي سلوان

- جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية

- قلق الجيش الأميركي من تأثير إضعاف القضاء على قوة إسرائيل العسكرية

- طائرة مسيرة تضرب منطقة الأعمال في موسكو

* "الأيام":

- اشتباكات خلال اقتحام نابلس وعقبة جبر والمستوطنون يواصلون حملة الاعتداءات

- الرئيس يستقبل رئيس قبرص: إسرائيل تدمر ما تبقى من آمال لتحقيق السلام

- إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في المغيّر

- إصابة مستوطنة خلال إطلاق نار على مركبة، وتمشيط في الأغوار

- الكشف عن مخطط احتلالي لإقامة شبكة طرق استيطانية في الضفة

- وزير إسرائيلي يطالب بضم الضفة: الخط الأخضر وهمي

- "العليا" الإسرائيلية ترفض إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

- تحقيق حول مسؤولية شركة فرنسية في قصف على غزة العام 2014

- الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير خالد خروشة في مخيم عسكر