جرائم إطلاق النار: قتيل في نحف وإصابات بينها خطيرة بدير حنا وكفر كنا

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب فلسطين مطر، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، فيما أصيب 3 أشخاص في دير حنا وآخر في كفر كنا في جريمتي إطلاق نار منفصلتين مساء الأربعاء.

في نحف، أقر طاقم طبي وفاة الضحية خلال نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى بعد فشل محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

وعُلم أن الضحية تعرض لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة في البلدة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الجريمة في نحف وقعت على خلفية "نزاع متواصل بين عائلات مجرمين"؛ فيما لم تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأسفر إطلاق النار في دير حنا عن إصابة شخصين بحالة خطيرة، وإصابة امرأة بحالة طفيفة، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن المصابين هما شابان في العشرينات من العمر؛ وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وشرعوا بالتحقيق وبدأوا في البحث عن مشتبه بهم.

وفي كفر كنا، جاء في بيان صدر عن خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدموا العلاج الأولي لشاب يبلغ من العمر 21 عاما حالته خطيرة، وعملت على نقله إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها فتحت تحقيقا في جريمة إطلاق النار في كفر كنا، وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وبدأوا في البحث عن مشتبه بهم.

وفي مدينة يافا، أصيب فتى (16 عاما) بجراح وصفته بأنها "متوسطة الخطورة" من جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية جنائية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة.

كما أصيب شاب بجراح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات الاولية للمصاب ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.