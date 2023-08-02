بينهم قيادات في الجهاد .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الحملة بشكل أكبر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي طالت نحو 13 شابًا وفتى، بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي قلقيليةـ، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان مصعب شماسنة وصائب شماسنة وحكم سليم وعمرو جهاد سليم بعد اقتحام منازلهم في بلدة جيوس.

وفي نابلس، اعتقل ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح جعفر مروان أقرع عقب اقتحام منزله في بلدة قبلان.

وفي جنين، اعتقل 3 مواطنين من بلدة برقين، عرف منهم القياديين بالجهاد الإسلامي، سلطان خلوف، وهلال خلوف.