الشيخ يطلع وفداً أمريكياً على آخر المستجدات السياسية: "إسرائيل" لم تلتزم بمخرجات العقبة وشرم الشيخ

رام الله/سما/

استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ اليوم الاربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية السيد اندرو ميلير، وبحضور نائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة، حيث وضعهم بصورة المستجدات السياسية.

وطالب الشيخ، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة، وإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية.

وأكد الشيخ عدم التزام الجانب الإسرائيلي بمخرجات العقبة وشرم الشيخ واستمرارهم بسياسة الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان، مما أدى إلى تقويض حل الدولتين والذي يعد أحد مبادئ الإدارة الأمريكية الحالية.

وتطرق الطرفان للقضايا الثنائية الفلسطينية الأمريكية، وكيفية تجاوز القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين لدى الكونغرس الأمريكي.

كما وتتطرقا عن الوضع المالي الخانق للسلطة الفلسطينية في ظل وقف الدعم الأمريكي واستمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال السلطة.

بدوره، عبر السيد ميلير عن ضرورة استئناف الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية والعمل على حل القضايا الثنائية العالقة، وأثنى على الجهود الفلسطينية المبذولة لاستقرار المنطقة.