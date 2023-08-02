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إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير

الأربعاء 02 أغسطس 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير



رام الله/سما/

 أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، بإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما)، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للقرية، لاستفزاز المواطنين وتقييد حركتهم.

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