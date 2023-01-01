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وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية

الأربعاء 02 أغسطس 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فلسطيني قبالة السواحل اليونانية



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، وفاة سامر فارس يوسف حسن من فلسطينيي سوريا، على سواحل جزيرة رودوس اليونانية.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أنه ومنذ اللحظة الاولى التي تم ابلاغ سفارة فلسطين لدى اليونان عن حادث وفاة سامر حسن مواطن لقمة العيش من اهلنا في سوريا بتاريخ 31/7 الماضي، بعد وصوله الى شواطئ جزيرة رودوس اليونانية، أصدر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي تعليماته للسفير يوسف درخم للمتابعة مع السلطات اليونانية في هذا الحادث واتمام جميع اجراءات الدفن.

وأضاف الديك، أن السفارة تواصلت مع كل من دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية وايضاً مع اهل الفقيد لتتبع مستجدات الحادث لاستكمال الاجراءات اللازمة، لدفن الفقيد في المقبرة الاسلامية في الجزيرة.

وناشد السفير الديك كافة المواطنين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.

#فلسطين

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