  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول زيارة.. رئيس الإمارات يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

الأربعاء 02 أغسطس 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول زيارة.. رئيس الإمارات يصل إلى العاصمة الأردنية عمان



عمان/سما/

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، في أول زيارة له إلى المملكة بعد توليه رئاسة الإمارات.

وكان الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، في مقدمة مستقبلي بن زايد لدى وصوله إلى مطار ماركا.

ووفقا لوسائل الإعلام الأردنية، فإن الجانبين سيبحثان علاقات البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي أبريل الماضي، أجرى الملك الأردني زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس الإماراتي، أكد خلالها الجانبان على حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث الجانبان خلال الزيارة، سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين.

#رئيس الامارات محمد بن زايد

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تدرس زيادة تصاريح عمال غزة

التعرف على هوية منفذ عملية "معاليه ادوميم" وتسجيل صوتي له قبل ساعة من التنفيذ

بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد مهند مزارعة عملية "معاليه ادوميم"

بالفيديو: الاحتلال يعدم طفلا جنوب الخليل

وثائق سرية عمرها 50 عاما تكشف تصور غولدا مائير للدولة الفلسطينية

استمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إلقاء 35 ألف شيكل من نوافذ منزل في شفاعمرو

الأخبار الرئيسية

الصوامع-818e7e51-d345-4ca1-8b51-a5178cf6b8fe

الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح

waleed-730x438

ضابط لبناني زرعته "إسرائيل" في معاقل "حزب الله": "عصروني كالليمونة وألقوا بي بسلة القمامة"

تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة

وزير إسرائيلي من حزب بن غفير: يجب ضم الضفة بأسرع ما يمكن

بن غفير: حق الإسرائيلي بالعيش يسبق حق الفلسطيني بالتنقل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية