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هاليفي يجري جولة على طول الحدود اللبنانية

الأربعاء 02 أغسطس 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي يجري جولة على طول الحدود اللبنانية



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية في فرقة الجليل برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، قائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "خلال الجولة تفقد هاليفي العائق الأمني (الجدار الذي يبنيه الجيش الإسرائيلي عند الحدود)، حيث شهدت عملية البناء تقدمًا بعشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة. استعرض الضباط أمامه خطة الدفاع عن المنطقة وتعزيز أمن سكان الشمال. كما أجرى تقييمًا للوضع واستعرض الأحداث الأخيرة ومختلف الوسائل التي تم استخدامها من قبل فرقة الجليل لتشويش وإحباط محاولات خرق السيادة في منطقة الحدود".

وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، على الخطط والأساليب التي اقترحها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن للتعامل مع أنشطة حزب الله قرب المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية حول الأوضاع الميدانية والتطورات الجارية مقابل حزب الله في المنطقة الحدودية، بمشاركة قادة الأجهزة الأمني وهيئة مصغرة من الوزراء.

وفي بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن الاجتماع لـ"تقييم الأوضاع" بشأن لبنان عقد بمشاركة كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب نتنياهو.

كما شارك بالاجتماع قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار.

وجاء في البيان المقتضب أن نتنياهو "وافق على توصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش والأجهزة الأمنية".

#الحدود اللبنانية #هرتسي هاليفي

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