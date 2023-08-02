بن غفير: حق الإسرائيلي بالعيش يسبق حق الفلسطيني بالتنقل

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى منح الأولوية لحق المواطن الإسرائيلي في الحياة قبل أن يمنح حق التنقل للفلسطيني.

وتأتي تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تعقيبًا على عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين من بينهم 2 بحالة الخطر.

وأضاف بن غفير: "ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا".

وأوضح أنه حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فإن الحرية في الحياة يجب أن تتغلب.