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فتوح يدين إعدام الاحتلال الطفل الزعارير

الأربعاء 02 أغسطس 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إعدام جيش الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، الطفل محمد الزعارير من بلدة السموع، جنوب الخليل.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن قتل أطفال فلسطين عملية منظمة تقوم بها إسرائيل بهدف الإبادة العنصرية، ومنذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا، ارتُكبت عشرات المجازر وعمليات الإعدام والقتل بحق مئات الأطفال الفلسطينين، وأصابت المئات منهم، ما تسببت لهم بعاهات دائمة، في انتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تحمي وتكفل حق الطفل الفلسطيني في الحياة والحرية.

وأضاف أن صمت المجتمع  الدولي عن جرائم الاحتلال بحق شعبنا يشجعه على الاستمرار بذلك.

#روحي فتوح #المجلس الوطني #الاحتلال

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