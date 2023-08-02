أيمن بهجت قمر يهدى ميمي جمال صورا نادرة لها

وكالات / سما /

أهدى الشاعر أيمن بهجت قمر، للفنانة ميمى جمال، صورا نادرة لها من كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين، أثناء مشاركتها فى العرض لمدة 15 يوما فقط بدلا من الفنانة سهير البابلى.

وكتب أيمن، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "اتفرجت على الفنانة الكبيرة حبيبتى ميمى جمال وهى بتحكى إنها مثلت دور سهير البابلى فى مدرسة المشاغبين لمدة 15 يوما طبعا دى معلومة محدش يعرفها ولا شافها عشان كده أنا ههديها هدية أكيد هتفرحها صور من كام يوم دول لقيتهم عندى فى مجلة قديمة".

وحلت الفنانة الكبيرة ميمى جمال وبصحبتها ابنتيها نجلا ونورا وأحفادها، ضيفة فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc الأيام الماضية.

وعن تمثيلها بدل سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين قالت ميمي جمال "مثلت بدل سهير البابلي كان جالها فترة عينيها بتورم وبتدمع، وقالوا لها لازم تسافر تعمل عملية، وسمير خفاجى رفض يقفل لغاية لما ترجع ورشحنى أعمل الدور لمدة 15 يوما حتى عودة سهير البابلى".

وتابعت ميمي جمال "حسن مصطفى قال لى اوعى، وقالى كل الموجودين كوميدينات أقوياء ولو ضيعتى إفيه حد منهم هتبقى مشكلة ويقولولى شوف مراتك عملت إيه فاحتراما لنفسى وليكى بلاش، بس أنا عملت بروفات واشتغلت 15 يوما والحمد لله عملت الدور بشكل سليم ولما رجعت سهير البابلى قلت لها حمد لله على السلامة وكملت هى".