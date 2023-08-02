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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 02 أغسطس 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- صبّ الباطون في آبار الفلسطينيين آخر ابتكارات الإدارة المدنية

- حان الوقت لنسقط الديكتاتور الفاسد

- رسالة الجيش الإسرائيلي إلى نصر الله

- هل يوافق نتنياهو على النووي السعودي مقابل اتفاق تطبيع؟

- نتنياهو يرفض الانتقادات الدولية لقانون الإصلاح القضائي

- الخارجية الإسرائيلية تدعو إلى العمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة

* "يديعوت أحرنوت":

- ليبرمان: السعودية تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية

- أزمة في إسرائيل بين كاتس وسموتريتش بسبب مصر

- وثائق تكشف أن غولدا مائير فكرت في "إقامة دولة فلسطينية"

- بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حق الفلسطينيين في التنقل

- "الكابينت" يجتمع الأحد المقبل.. والجبهة الشمالية أبرز الملفات

- الكشف عن أسباب شلل أقوى أسلحة "إسرائيل" في حربها ضد مصر وسوريا

* "معاريف":

- هنغبي: خيمة حزب الله "لعبة أطفال"

- جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه

- نتنياهو يزعم: الجيش على جاهزية كاملة للتعامل مع جميع التحديات على كل الجبهات

- ردا على العملية.. بلدية "معاليه أدوميم" تتخذ قرارا ضد الفلسطينيين

- "إسرائيل" تدرس زيادة تصاريح عمال غزة

- الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول عملية الشهيد مزارعة

#الصحف الإسرائيلية

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