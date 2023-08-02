فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- صبّ الباطون في آبار الفلسطينيين آخر ابتكارات الإدارة المدنية
- حان الوقت لنسقط الديكتاتور الفاسد
- رسالة الجيش الإسرائيلي إلى نصر الله
- هل يوافق نتنياهو على النووي السعودي مقابل اتفاق تطبيع؟
- نتنياهو يرفض الانتقادات الدولية لقانون الإصلاح القضائي
- الخارجية الإسرائيلية تدعو إلى العمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
* "يديعوت أحرنوت":
- ليبرمان: السعودية تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية
- أزمة في إسرائيل بين كاتس وسموتريتش بسبب مصر
- وثائق تكشف أن غولدا مائير فكرت في "إقامة دولة فلسطينية"
- بن غفير: حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حق الفلسطينيين في التنقل
- "الكابينت" يجتمع الأحد المقبل.. والجبهة الشمالية أبرز الملفات
- الكشف عن أسباب شلل أقوى أسلحة "إسرائيل" في حربها ضد مصر وسوريا
* "معاريف":
- هنغبي: خيمة حزب الله "لعبة أطفال"
- جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه
- نتنياهو يزعم: الجيش على جاهزية كاملة للتعامل مع جميع التحديات على كل الجبهات
- ردا على العملية.. بلدية "معاليه أدوميم" تتخذ قرارا ضد الفلسطينيين
- "إسرائيل" تدرس زيادة تصاريح عمال غزة
- الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول عملية الشهيد مزارعة