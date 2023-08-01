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الجيش الأردني يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن

الأربعاء 02 أغسطس 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني يلقي القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن



القدس المحتلة / سما /

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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