تويتر "X" يقاضى منظمة غير ربحية

وكالات / سما /

رفعت منصة وسائل التواصل الاجتماعي X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter، دعوى قضائية على منظمة غير ربحية تحارب خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، متهمة إياها بتأكيد مزاعم كاذبة وتشجيع المعلنين على إيقاف الاستثمار مؤقتًا على المنصة.

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن شركة X، المملوكة من قبل Elon Musk، أرسلت خطابًا إلى مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) وهددت بمقاضاة المنظمة غير الربحية عن أضرار غير محددة، وفقاً لموقع gadgets360.

ردًا على هذه الرسالة، اتهم محامو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان X بـ "تخويف أولئك الذين لديهم الشجاعة للدعوة ضد التحريض وخطاب الكراهية والمحتوى الضار على الإنترنت"، وقالوا أيضا إن مزاعم " X" ليس لها أي أساس من الوقائع.

نشأت الدعوى القضائية من تقرير إعلامي نُشر في يوليو، وذكر نتائج بحث أجراه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تفيد بأن خطاب الكراهية قد زاد تجاه الأقليات على المنصة.

وصفت شركة X والمديرة التنفيذية ليندا ياكارينو التقرير بأنه خطأ وقالا إنه يستند إلى "مجموعة من المقاييس غير الصحيحة والمضللة والقديمة، ومعظمها من الفترة التي أعقبت استحواذ Twitter بفترة وجيزة".

في مدونة، قال X إن CCDH قد تمكن من الوصول إلى بياناته دون إذن واتهمه بإلغاء البيانات من منصته، منتهكة شروط X.

وأكدت أن المقاييس الواردة في البحث قد استخدمت خارج السياق لعمل تأكيدات لا أساس لها حول X.

رفعت "إكس" مؤخرًا دعاوى قضائية ضد أربعة كيانات لم تذكر اسمها في تكساس وشركة "برايت داتا الإسرائيلية" لكشط البيانات.