لاعب من غزة يُصاب بالرباط الصليبي

غزة / سما /

أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب خدمات الشاطئ عبد الله أبو حسنين بالرباط الصليبي بعد الإصابة التي تلقاها اللاعب في المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام شباب جباليا قبل أيام.

وخضع أبو حسنين لفحوصات طبية شاملة في جمهورية مصر العربية التي سيخضع فيها لعملية جراحية للتعافي من الرباط الصليبي قبل أن يلجأ للتأهيل والعلاج الطبيعي والعودة للملاعب من جديد.

ومن المتوقع أن يغيب أبو حسنين عن الشاطئ في منافسات الدوري الممتاز الموسم القادم لحاجته لوقت طويل من الخضوع لجراحة وعمليات متتالية في إعادة التأهيل الطبي والبدني.

ويعتبر أبو حسنين من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بشكل جيد مع الشاطئ الموسم الماضي لكن الإصابة حرمته من مواصلة مشوار التألق والوصول لأعلى مستوى.