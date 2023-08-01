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ساديو ماني إلى جوار رونالدو في النصر السعودي

الأربعاء 02 أغسطس 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساديو ماني إلى جوار رونالدو في النصر السعودي



وكالات / سما /

أعلن نادي النصر السعودي التعاقد رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني، مساء الثلاثاء، في فيديو ظهر به اللاعب بقميص فريقه الجديد.

ويتوقع أن تكون صفقة ماني قد كلفت النادي السعودي 30 إلى 40 مليون يورو، وفقا لتقارير.

ويعتبر ماني اللاعب المحترف الرابع الذي يوفع معه النصر هذا الصيف، بعد الفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.

ويعتبر ماني ثاني أكبر نجم يوقع معه النصر، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطلع العام.

وخاض ماني موسما عصيبا في صفوف بايرن ميونيخ، ولم يستطع تكرار نجاحه الكبير الذي حققه بصفوف ليفربول الإنجليزي في المواسم السابقة.

وكانت الأنباء أشارت إلى أن ماني يرغب بالبقاء في ميونيخ، لكن وكلائه بدأوا بالتفاوض مع أندية سعودية مؤخرا، بعد معرفة رغبة النادي الألماني ببيعه.

#ساديو ماني #النصر السعودي #كريستيانو رونالدو

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