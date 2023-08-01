فيديو.. برشلونة يهزم ميلان بصاروخية فاتي

وكالات / سما /

فاز برشلونة على ميلان بهدف، في الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، بالجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.



جاء الهدف إثر انطلاقة سريعة للظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، ليمرر الكرة إلى فاتي بالجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليمر ويطلق تسديدة صاروخية في شباك الروسونيري.



وكان برشلونة الأخطر في اللقاء وأضاع العديد من الفرص، أبرزها تسديدة زاحفة من جوليس كوندي ارتطمت بالقائم الأيسر لميلان.



شهد اللقاء استبعاد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، للثنائي فرانك كيسيه وعثمان ديمبلي، ليثير التكهنات حول رحيلهم هذا الصيف.



الفريق الكتالوني حقق الفوز في اللقاء الودي الثاني على التوالي، بعد الانتصار بالكلاسيكو منذ أيام على ريال مدريد بنتيجة (3-0)، فيما خسر مباراة واحدة أمام آرسنال (5-3).



أما ميلان فلم يحقق أي فوز خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، بعدما خسر أمام ريال مدريد وبرشلونة، فيما تعادل مع يوفنتوس.