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أنشيلوتي يعلق على شكوى سان جيرمان ضد ريال مدريد بسبب مبابي

الأربعاء 02 أغسطس 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يعلق على شكوى سان جيرمان ضد ريال مدريد بسبب مبابي



وكالات / سما /

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني على تفكير باريس سان جيرمان الفرنسي بشكوى الريال للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب كيليان مبابي.

وانهارت تماماً العلاقة بين إدارة باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بعد قرار اللاعب بالرحيل في الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع الفريق.

وحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق وتمديد عقده ولكن رفض، ليقرر النادي عدم سفر اللاعب للمعسكر التحضيري استعداداً للموسم المقبل، وسط تهديد غير مباشر باستمرار تهميش دور كيليان في الموسم الجديد إذا قرر عدم الرحيل هذا الصيف.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان واثقة من توصل مبابي لاتفاق مع ريال مدريد بانتقاله للمرينجي مجاناً في الصيف المقبل، خاصةً بعد رفض اللاعب العرض المغري من الهلال السعودي بالحصول على 700 مليون يورو في الموسم.

اتفاق مبابي مع ريال مدريد وهو لا يزال لاعباً في باريس سان جيرمان يعتبر إجراء غير شرعي من قبل الريال قد يتعرض بسببها لعقوبة كبيرة، لذلك تفكر إدارة النادي الفرنسي بتقديم شكوى للفيفا للتحقيق في هذا الأمر.

وعلق أنشيلوتي عن هذا الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “لا شيء يفاجئني. لا أعلم عن هذا الأمر، ولا يعنيني بشيء. هذه أمور سياسية، وأنا لا أتحدث في السياسة”.

#أنشيلوتي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #كيليان مبابي #الفيفا

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