تشافي مصدوم من قرار انتقال عثمان ديمبيلي إلى سان جيرمان

وكالات / سما /

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني على قرار الفرنسي عثمان ديمبيلي بالرحيل عن الفريق هذا الصيف والانتقال إلى باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه يشعر بخيبة أمل من ديمبيلي.

وقرر عثمان ديمبيلي تفعيل الشرط الجزائي في عقده الذي يسمح له بالرحيل عن برشلونة بمبلغ 50 مليون يورو فقط، وبالفعل قام باريس سان جيرمان بإرسال عرضاً رسمياً للبرسا لشراء اللاعب الفرنسي.

ولم يتواجد عثمان ديمبيلي في المباراة الودية الأخيرة لبرشلونة أمام ميلان الإيطالي فجر يوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز البرسا بهدفٍ نظيف.

وتحدث تشافي عقب انتهاء اللقاء قائلاً “أشعر بخيبة أمل. لم نتمكن حتى من التفاوض مع باريس. حاولت أن أنقذ الموقف، لكنه أخبرني أنه تحدث بالفعل مع ناصر الخليفي ولويس إنريكي، ولا يوجد أي مجال للعودة”.

وأضاف “العقد الذي قدموه لديمبيلي لا يمكننا التنافس معه. إنه لأمر مخزٍ. حظاً سعيداً له”.

وتابع “الأمر بسيط. لقد جاء بعرض من باريس وقال أنه يريد المغادرة، وسألناه عن السبب ولم يستطع الإجابة. أشعر أنه سيكون شيئاً شخصياً. أتمنى له التوفيق”.

وأكمل “كنت أعرف كل شيء. عن البند وهذه الأمور. رأيته سعيداً جداً لدرجة غير متوقعة، بالنسبة لي كل من لا يريد أن يكون في برشلونة عليه الرحيل فوراً”.