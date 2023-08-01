رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد شاب من بلدة العيزرية شرق القدس، وطفل من بلدة السموع جنوب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب وفتى وإصابة 6 مستوطنين في عملية قرب القدس المحتلة

- الرئاسة: حكومة الاحتلال تتحدى القانون الدولي بعمليات القتل اليومية واقتحام المدن والقرى والمخيمات

- العقيد الشعلان: الاقتتال في عين الحلوة ليس فلسطينيا فلسطينيا وإنما بين فتح ومجموعة من الإرهابيين

- اشتية يستقبل ممثل كوريا الجنوبية ويتسلم الأطلس الإحصائي الزراعي لفلسطين 2021

- مسؤول أميركي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين في الضفة

- حكومة الاحتلال تمول مشروع "البقرة الحمراء" الممهد لبناء "الهيكل المزعوم"

- إدارة سجون الاحتلال تنفذ حركة تنقلات تعسفية في صفوف الأسرى

- "التعاون الإسلامي" تحذر من عواقب استمرار التطاول على "الأقصى"

- السخط حيال التعديلات القضائية في إسرائيل يتسرب لأروقة الموساد

- "الاقتصاد" تؤكد وفرة مخزون الأرز والطحين في السوق

- الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس.. واندلاع مواجهات

* "الأيام":

- استشهاد فتى برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب السموع

- إصابة ستة مستوطنين خلال عملية مسلّحة في مستوطنة "معالي أدوميم" واستشهاد المنفّذ

- توتر في السجون بعد نقل أسرى "عسقلان" إلى "نفحة" بدعوى التفتيش

- 3 هزات خفيفة تضرب البحر الميت

- نابلس: مواطنون يتصدون لاقتحام الاحتلال والمستوطنين مقام يوسف

- غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة وطفل غرقاً في البحر

- الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واقتلاع ومستوطنون يسيجون أراضي رعوية في الأغوار

- مراقبون من أميركا في المعابر لفحص التعامل الإسرائيلي مع حاملي جنسيتها

- مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويبدي قلقه من اعتداءات المستوطنين

- وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة الأرز والطحين في الأسواق

- "التعاون الإسلامي" تحذر من عواقب استمرار التطاول على الأقصى

- خروقات لوقف النار في عين الحلوة وحركة نزوح ملموسة من داخل المخيم

- روسيا تؤكد إحباط هجمات أوكرانية بمسيّرات على موسكو والبحر الأسود

* "القدس":

- شهيدان في العيزرية والسموع

- إصابات خلال اقتحام مقام يوسف واعتداءات للمستوطنين

- استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

- واشنطن تتفقد المعابر الإسرائيلية من أجل الفلسطينيين حاملي جنسيتها

- الحكومة الإسرائيلية تمول مشروع «البقرة الحمراء» الممهد لبناء «الهيكل» المزعوم

- هيثم كعبي حرا بعد 17 عاما في الأسر

- مسؤول أميركي يزور ترمسعيا وسنجل ويبدي قلقه من هجمات المستوطنين

- نتنياهو: الجيش بجاهزية كاملة للتعامل مع جميع التحديات على كل الجبهات