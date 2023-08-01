إصابات برصاص قوات الاحتلال في نابلس

رام الله / سما /

أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونفذت عملية الاقتحام من عدة محاور، فيما نشرت تلك القوات فرق القناصة على بعض أسطح المنازل والعمارات السكنية.

وشاركت في عملية الاقتحام، جرافات عسكرية إسرائيلية لسد بعض الطرق ومنع تحركات المقاومين والشبان الغاضبين الذين أشعلوا النار في إطارات مطاطية وألقوا زجاجات حارقة تجاه مركبات الاحتلال.

وهدفت العملية لتأمين اقتحامات المستوطنين لما يعرف بمنطقة قبر يوسف.

واندلعت اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات بينهم شاب بجروح خطيرة لكنها وصفت بالمستقرة.