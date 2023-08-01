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حالة الطقس: اجواء حارة في معظم المناطق

الأربعاء 02 أغسطس 2023 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة في معظم المناطق



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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