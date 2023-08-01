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الليلة.. القمر العملاق يظهر في سماء فلسطين

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليلة.. القمر العملاق يظهر في سماء فلسطين



رام الله/سما/

تشهد سماء فلسطين والمنطقة مساء اليوم الثلاثاء، حدثاً فلكياً جميلاً، حيث يظهر "القمر العملاق" على شكل بدر بعد غروب الشمس مباشرة ليظهر ضخماً في السماء بشكل نادر وجميل.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن القمر يشرق القمر مساء اليوم في سماء فلسطين بحجم أضخم من حجم القمر المُكتمل المُعتاد بنسبة تصل إلى 14%، وسيظهر سطح القمر لامع وواضح جداً ,بحيث سيكون أكثر لمعان وإضاءة من القمر البدر في الظروف العادية بنسبة تصل إلى 30%.


ويرجع سبب اقتراب القمر من الأرض إلى المدار البيضاوي للقمر حول الأرض، بحيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض كل 28 يوم، وبعد 14 يوماً يكون القمر في اقرب نقطة له من الأرض، والفارق بينهما يصل إلى حوالي 50 ألف كيلو متر.

#القمر العملاق #فلسطين

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