لهذا السبب.. جندي إسرائيلي يضرم النار بنفسه

القدس المحتلة/سما/

أضرم جندي إسرائيلي سابق النار بنفسه في مدينة نتانيا شمال فلسطين المحتلة، الثلاثاء، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "جنديا يبلغ 33 عاما، أضرم النار بنفسه بمدينة نتانيا ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق خطيرة بسبب عدم اعتراف الجيش به كمعاق".

في المقابل نقلت هيئة البث عن وزارة الحرب الإسرائيلية قولها إن "الرجل خدم في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات من 2008 إلى 2011".

وأضافت أنه "تم فحص طلبه للاعتراف به كمعاق من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل شامل، وتم رفضه بعد أن تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض عقلي لا علاقة له بخدمته العسكرية".

وأردفت الوزارة: "الأطباء الذين فحصوه وعالجوه خلال العام ونصف العام الماضيين لم يشخصوا حالته بأنها اضطراب ما بعد الصدمة" التي كثيرا ما تصيب جنودا إثر المشاركة في حروب.

ولم يصدر تعليق فوري عن عائلة الجندي.