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روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية لرعايا 55 دولة منها 4 عربية

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية لرعايا 55 دولة منها 4 عربية



موسكو/سما/

بات بإمكان رعايا أجانب ابتداء من الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الأراضي الروسية.


ويمكن الآن الحصول على تأشيرة إلكترونية لمواطني 55 دولة، من ضمنها دول أوروبية و4 دول عربية وهي: البحرين الكويت وسلطنة عمان والسعودية، بالإضافة لتركيا وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن التأشيرة تمنح الحق في دخول روسيا لزيارة واحدة بصفة زيارة ضيف أو عمل أو كسائح. وتبلغ صلاحية التأشيرة 60 يوما من تاريخ إصدارها وتسمح لحاملها الإقامة في روسيا لمدة لا تزيد عن 16 يوما.

ويمكنك التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع تابع للوزارة الخارجية الروسية (Electronic-visa.kdmid.ru) أو من خلال تطبيق خاص.

يجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز أربعة أيام من التاريخ المتوقع للدخول إلى روسيا، تبلغ تكلفة التأشيرة حوالي 52 دولارا.

ووفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يمكن أن ينمو تدفق السياح الوافدين إلى 10 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2023 بفضل إطلاق التأشيرة الإلكترونية.

المصدر: RT + تاس

#روسيا

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