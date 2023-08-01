  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان



وكالات/سما/

تأكد عدم تجديد عقد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان لفترة أطول بعد صيف 2024.

وسبق لمبابي تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي في صيف 2022 الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم ثالث لكن بعد موافقة من اللاعب نفسه.

ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإنه تأكد انتهاء العلاقة يبن النجم الفرنسي وفريقه الباريسي في صيف 2024 عقب انتهاء صلاحية خيار التمديد لموسم ثالث.

 

وقال الصحفي الإيطالي أن خيار التمديد للموسم الثالث في عقد مبابي كان يمكن تفعيله حتى 31 يوليو من عام 2023 الجاري، مما يعني أن مبابي لن يجدد عقده مع الفريق كما أعلن من قبل.

وأعلن مبابي سابقا في بداية الصيف عن نيته عدم تفعيل خيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لتنشب مؤخرا بعض الخلافات بين إدارة النادي والنجم الفرنسي.

مما جعل إدارة النادي الباريسي تتخذ قرار استبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري للموسم الجديد وعرضه للبيع في صيف 2023 الجاري تجنبا لخسارته بشكل مجاني في صيف 2024.

وشارك مبابي البالغ 24 عاما مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم المنقضي في جميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين.

ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.

#مبابي

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع

مخيم عين الحلوة: تواصل الاشتباكات ومقتل 11 وإصابة 40 ونزوح 2000

إطلاق أعمال الفحص بمحطة الطاقة الشمسية شمال غزة

كتائب القسام تنشر تفاصيل جديدة حول عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

اسرائيل : تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية

"إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-01_13-55-22

استشهاد المنفذ.. إصابة 6 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "معاليه ادوميم" (صور وفيديو)

photo_2023-08-01_14-41-36

ردا على العملية.. بلدية "معاليه ادوميم" تتخذ قرارا ضد الفلسطينيين

photo_2023-08-01_14-33-28

التعرف على هوية منفذ عملية "معاليه ادوميم" وتسجيل صوتي له قبل ساعة من التنفيذ

photo_2023-08-01_14-58-48

تعليق بن غفير على عملية "معاليه ادوميم"

photo_2023-08-01_14-16-33

فصائل فلسطينية تبارك عملية "معاليه ادوميم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية