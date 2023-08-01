النيجر توجه لفرنسا "ضربة نووية"

وكالات

ذكرت وسائل إعلام أن سلطات النيجر الجديدة أوقفت تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وتعد النيجر مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء من المحطات النووية بفرنسا.



ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اعتماد فرنسا على اليورانيوم من النيجر يشكل ما بين 15% و17%.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.