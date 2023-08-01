  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النيجر توجه لفرنسا "ضربة نووية"

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيجر توجه لفرنسا "ضربة نووية"



وكالات

ذكرت وسائل إعلام أن سلطات النيجر الجديدة أوقفت تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا، وتعد النيجر مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء من المحطات النووية بفرنسا.


ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اعتماد فرنسا على اليورانيوم من النيجر يشكل ما بين 15% و17%.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستبدأ اليوم بإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

#النيجر #فرنسا

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر".. تل أبيب توجه ضربة قوية للقاهرة بشأن هذا المشروع

إطلاق أعمال الفحص بمحطة الطاقة الشمسية شمال غزة

كتائب القسام تنشر تفاصيل جديدة حول عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

اسرائيل : تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية

"إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

لهذا السبب.."إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-01_13-55-22

استشهاد المنفذ.. إصابة 6 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "معاليه ادوميم" (صور وفيديو)

photo_2023-08-01_14-41-36

ردا على العملية.. بلدية "معاليه ادوميم" تتخذ قرارا ضد الفلسطينيين

photo_2023-08-01_14-33-28

التعرف على هوية منفذ عملية "معاليه ادوميم" وتسجيل صوتي له قبل ساعة من التنفيذ

photo_2023-08-01_14-58-48

تعليق بن غفير على عملية "معاليه ادوميم"

photo_2023-08-01_14-16-33

فصائل فلسطينية تبارك عملية "معاليه ادوميم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية