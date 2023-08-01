حماس تعقب على عملية "معاليه ادوميم"

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 5 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من ما يسمى معالية أدوميم بمدينة القدس المحتلة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته

وأضاف: "ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأكد أن المقاومة ستظل مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني ولن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها.

وبدوره قال الناطق باسم حماس حازم قاسم :"ان المقاومة الباسلة تضرب من جديد في القدس ، رداً على الحرب الدينية التهويدية على مقدساتنا وعلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: "هذه العمليات تطبيق فعلي لما نعلنه من أن المسجد الأقصى خط أحمر ، وأن تصعيد العدوان عليه سيواجه بمزيد من الفعل الفدائي من شعبنا ومقاومته.