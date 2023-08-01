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إصابتان خطيرة

استشهاد المنفذ.. إصابة 6 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "معاليه ادوميم" (صور وفيديو)

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المنفذ.. إصابة 6 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "معاليه ادوميم" (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب المجمع التجاري بمستوطنة معاليه ادوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأفادت اذاعة جيش الاحتلال بارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار داخل مستوطنة معاليه ادوميم إلى 6.

وأوضحت القناة 12 العبرية أن المصابين في عملية إطلاق بمستوطنة معاليه ادوميم حالة أحدهم خطيرة و3 متوسطة وأخرى طفيفة ، مشيرة إلى أنه تم تصفية المنفذ.

فييما أفادت نجمة داود الحمراء بأنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفيات شعاري تسيديك وهداسا من بينهم مستوطن يبلغ من العمر 40 عامًا في حالة خطيرة و 3 في حالة متوسطة 29 عامًا و28 عامًا و37 عامًا.

ولاحقا أكد مستشفى شعاري تسيديك أنه استقبل 3 إصابات من إجمالي مصابي عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم بينهم 2 خطيرة و1 طفيفة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة "معاليه أدوميم" كان يرتدي زي "حارس أمن"، فيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن المنفذ استخدم  بندقية M16.

وبينت إذاعة الجيش أن الهجوم في معاليه أدوميم وقع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت جلسة تقييم أمنية في مقر القيادة الوسطى بالجيش.

ووفق تحقيق أولي للاحتلال نقلته صحيفة معاريف العبرية أن منفذ العملية من عمال النظافة في مستوطنة معاليه ادوميم، وركض باتجاه المركز التجاري في المستوطنة وقام بإطلاق النار صوب المستوطنين في المكان، وتم تحييده من قبل حارس أمن.

ونقلت القناة 14 العبرية عن رئيس بلدية معاليه ادوميم قوله: "منفذ العملية في المستوطنة يحمل تصريح عمل، ويعمل في شركة تنظيف منذ عدة سنوات، ونحقق مع الشرطة عن كيفية حصوله على السلاح".

ولاحقا أكد الناطق باسم شرطة الاحتلال أن منفذ العملية يحمل تصريح عمل داخل المستوطنة من بندقية أم 16 باتجاه مركز تجاري.

 وأضاف: "أثناء ذلك كان ضابط في حرس الحدود (خارج وقت الخدمة) في طريقه لصالون حلاقة وعندما سمع صوت الرصاص بحث عن المصدر وأطلق الرصاص على المنفذ.

#اصابات #مستوطن #عملية اطلاق نار #مستوطنة معاليه أدوميم

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