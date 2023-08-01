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الاحتلال ينقل خمسة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل خمسة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى



رام الله/سما/

نقلت ما يسمى مصلحة السجون "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، خمسة من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن مصلحة السجون نقلت الأسير امحمود عبد الله علي عارضة، من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن رامون، مهندس عملية نفق جلبوع، (الطريق إلى القدس).

ونقلت أيضا الأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين؛ من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون.

فيما نقلت الأسيرين قصي ربيع محمد مرعي وعلي محمد نظمي أبو بكر من جنين؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.

وبينت أن الاحتلال نقل أيضا الأسير محمد محمود نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين؛ من عزل سجن أيالون إلى عزل سجن ريمونيم.

يشار إلى أن ستة أسرى حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، في السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين، وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغوادرة، وزكريا الزبيدي، ومناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات

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