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جنرال إسرائيلي: حسن نصرالله "ذكي للغاية" ..

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: حسن نصرالله "ذكي للغاية" ..



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأنه "شخص ذكي للغاية"، ولا ينبغي الاستهانة به.


وقال لواء الاحتياط، يسرائيل زيف، في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية، إن نصر الله يدرك أن ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤكد "نظريته عن شبكة العنكبوت" التي قدمها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000".


وأضاف عن نصر الله: "إنه يقرأ صحفنا كل صباح، ويتابع أخبارنا، وربما يشاهدنا بينما نتحدث في التلفزيون، ويفهم ويرى تآكل إسرائيل وانهيارها وانقسامها".


كما أشار إلى أن حسن نصر الله يحاول التقليل من شأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإذلال الكيان الصهيوني، وفضح نقاط ضعفه.



وحذر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم السبت الماضي، من أنه سيرد على أي "عمل غبي" من قبل الكيان الصهيوني".


وقال: "عندما يضعنا الصهاينة أو أي عدو أمام خيارين، سنرفض الإذلال على الدوام".

#اسرائيل #حسن نصر الله #حزب الله اللبناني

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