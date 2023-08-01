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المعتقل عمر كميل يعلق إضرابه عن الطعام

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقل عمر كميل يعلق إضرابه عن الطعام



رام الله/سما/

علّق المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل (50 عامًا)، من بلدة قباطية/ جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 20 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ. 

وقال نادي الأسير، إنّ كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.

وكان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك رفضًا للجريمة التي ارتكبت بحقّه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).

يشار إلى أنّ المعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في القدس في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

#عمر كميل

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