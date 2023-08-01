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الاحتلال ينقل الأسير نائل البرغوثي إلى تحقيق "الجلمة"

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل الأسير نائل البرغوثي إلى تحقيق "الجلمة"



رام الله/سما/

نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الأسير نائل البرغوثي من سجن "نفحة" إلى مركز تحقيق "الجلمة".

وبحسب نادي الأسير، فإنه لم تتوفر معلومات إضافية حول أسباب النقل.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عامًا)، واعتبر أن عملية نقله تأتي في إطار عمليات التّنكيل والانتقام المتواصلة بحقّه منذ أكثر من أربعة عقود

يُشار إلى أن الاحتلال منع زوجته وشقيقته من زيارته مؤخرًا، علمًا أنه لم يتبق من عائلته من الدرجة الأولى سوى شقيقته وزوجته، يمكنهما زيارته.

#نائل البرغوثي

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