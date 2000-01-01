الشرطة تقبض على 3 أشخاص بجرائم نصب واحتيال في الخليل

الخليل / سما /

ألقت الشرطة القبض، على 3 أشخاص لإرتكابهم عدد من جرائم النصب والإحتيال والتي طالت عددا من التجار في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها المباحث العامة من قبل تجار تتعلق جميعها بقيام مجهولين بالنصب والإحتيال عليهم وذلك عن طريق شراء بضائع وملابس وصلت قيمتها لنصف مليون شيقل دون دفع ثمنها بعد ايام وبأنهم تجار كبار، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم.

وأضافت الشرطة بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه فيهم والقبض عليهم.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.