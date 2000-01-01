فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
-النووي السعودي: ضغط نتنياهو وتخوف جهاز الأمن
-لبيد: انضمامنا إلى الحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية
- رئيس الموساد زار سرًا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية
- قائد فرقة الضفة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل العملية العسكرية بجنين
-"الليكود": على المحكمة العليا احترام قوانين الأساس
"يديعوت أحرونوت":
-محلل إسرائيلي: لا توجد مصلحة للجيش الإسرائيلي في الدخول في معركة مع حزب الله
-المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات إلغاء قانون "التعديلات القضائية"
-الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006
"-الكنيست" تخرج في إجازة صيفية
"-إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية
"معاريف":
60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلنون تعليق خدمتهم
"-إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن
-إسرائيل: تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية
-الإمارات تتصل بأطباء إسرائيليين للعمل في مستشفياتها
"-إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر" .. تل أبيب توجه ضربة قوية إلى القاهرة بشأن هذا المشروع