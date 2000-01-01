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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 01 أغسطس 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

 -النووي السعودي: ضغط نتنياهو وتخوف جهاز الأمن

 -لبيد: انضمامنا إلى الحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية

- رئيس الموساد زار سرًا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية

- قائد فرقة الضفة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل العملية العسكرية بجنين

-"الليكود": على المحكمة العليا احترام قوانين الأساس

"يديعوت أحرونوت":

-محلل إسرائيلي: لا توجد مصلحة للجيش الإسرائيلي في الدخول في معركة مع حزب الله

-المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات إلغاء قانون "التعديلات القضائية" 

-الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006

"-الكنيست" تخرج في إجازة صيفية 

"-إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

"معاريف":

60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلنون تعليق خدمتهم   

"-إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن

-إسرائيل: تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية 

-الإمارات تتصل بأطباء إسرائيليين للعمل في مستشفياتها 

"-إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر" .. تل أبيب توجه ضربة قوية إلى القاهرة بشأن هذا المشروع

#الصحف الإسرائيلية

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