رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

-النووي السعودي: ضغط نتنياهو وتخوف جهاز الأمن

-لبيد: انضمامنا إلى الحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية

- رئيس الموساد زار سرًا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية

- قائد فرقة الضفة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل العملية العسكرية بجنين

-"الليكود": على المحكمة العليا احترام قوانين الأساس

"يديعوت أحرونوت":

-محلل إسرائيلي: لا توجد مصلحة للجيش الإسرائيلي في الدخول في معركة مع حزب الله

-المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات إلغاء قانون "التعديلات القضائية"

-الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006

"-الكنيست" تخرج في إجازة صيفية

"-إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

"معاريف":

60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلنون تعليق خدمتهم

"-إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن

-إسرائيل: تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية

-الإمارات تتصل بأطباء إسرائيليين للعمل في مستشفياتها

"-إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر" .. تل أبيب توجه ضربة قوية إلى القاهرة بشأن هذا المشروع